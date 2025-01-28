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Путину показали новую «Лада Искра»

Президент Владимир Путин посетил АвтоВАЗ в Тольятти, где ему показали новую модель завода — «Лада Искра», сообщил Кремль.

Путин осмотрел предсерийный автомобиль — седан малинового цвета. Глава государства открыл водительскую дверь, заглянул внутрь машины, но садиться не стал.

Производство новой модели, которую позиционирует как бюджетную, начнется в апреле этого года. Сроки старта выпуска переносились в связи с уходом ряда поставщиков комплектующих и необходимостью локализации ключевых компонентов. Перебои в поставках и санкции также повлияли на цветовую палитру, в которой представлены автомобили АвтоВАЗА: несколько месяцев машины выпускались в самых простых вариантах окраски — белом, черном и сером, поэтому малиновый цвет можно считать новинкой. Новая машина также будет представлена в сером, коричневом, синем и белом цвете.

Iskra займет нишу между семействами Vesta и Granta. Выпускать будут также универсал, в том числе повышенной проходимости, который получит приставку Cross в названии.

Впервые автомобиль был представлен АвтоВАЗом на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) в прошлом году. Объем инвестиций в создание Lada Iskra составил 23 млрд руб., говорил глава завода Максим Соколов.

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Путин Владимир
автопром