Путину показали новую «Лада Искра»

Производство новой модели, которую позиционирует как бюджетную, начнется в апреле этого года. Сроки старта выпуска переносились в связи с уходом ряда поставщиков комплектующих и необходимостью локализации ключевых компонентов. Перебои в поставках и санкции также повлияли на цветовую палитру, в которой представлены автомобили АвтоВАЗА: несколько месяцев машины выпускались в самых простых вариантах окраски — белом, черном и сером, поэтому малиновый цвет можно считать новинкой. Новая машина также будет представлена в сером, коричневом, синем и белом цвете.