Путину показали новую «Лада Искра»

Путин осмотрел предсерийный автомобиль — седан малинового цвета. Глава государства открыл водительскую дверь, заглянул внутрь машины, но садиться не стал.
Производство новой модели, которую позиционирует как бюджетную, начнется в апреле этого года. Сроки старта выпуска переносились в связи с уходом ряда поставщиков комплектующих и необходимостью локализации ключевых компонентов. Перебои в поставках и санкции также повлияли на цветовую палитру, в которой представлены автомобили АвтоВАЗА: несколько месяцев машины выпускались в самых простых вариантах окраски — белом, черном и сером, поэтому малиновый цвет можно считать новинкой. Новая машина также будет представлена в сером, коричневом, синем и белом цвете.
Iskra займет нишу между семействами Vesta и Granta. Выпускать будут также универсал, в том числе повышенной проходимости, который получит приставку Cross в названии.
Впервые автомобиль был представлен АвтоВАЗом на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) в прошлом году. Объем инвестиций в создание Lada Iskra составил 23 млрд руб., говорил глава завода Максим Соколов.
Материал дополняется