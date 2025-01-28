«Эти результаты ясно отражают мощную поддержку и веру белорусского народа в Вашу деятельность в этом важном качестве еще на один срок. Примите, Ваше Превосходительство, мои наилучшие пожелания и уверения в уважении», — говорится в поздравлении.
Лидер Мьянмы поздравил Лукашенко с победой на выборах
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Председателя Государственного административного совета Мьянмы, премьер-министра этой страны Мин Аун Хлайна. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.