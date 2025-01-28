Юрий Слюсарь — новому главе Ростова: В городе надо наводить порядок

Жилищные комплексы должны проектироваться сразу с учетом необходимой социальной и транспортной инфраструктурой. При этом город не должен быть «конструктором», собранным из бетонных коробок. Ростову нужны зеленые зоны отдыха — скверы и парки, дворы, в которых людям будет приятно. Вся эта работа должна учитывать мнение и запросы самих жителей. Для этого с ними надо быть в постоянном контакте, считает Юрий Слюсарь.