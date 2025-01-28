Юрий Слюсарь — новому главе Ростова: В городе надо наводить порядок

Врио губернатора Юрий Слюсарь встретился с временно исполняющим обязанности главы администрации города Ростова-на-Дону Александром Скрябиным.
— Ростов нужно любить, относиться к нему по-хозяйски и наводить порядок. Дал поручения Александру Скрябину в первую очередь обратить внимание на главные проблемы города. Это — общественный транспорт и социальная инфраструктура. Об этом в своем telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
— Транспортную схему города необходимо пересматривать, а в строящихся микрорайонах планировать ещё на этапе проектирования будущей застройки, — отметил глава региона. — Не дело, когда у нас сначала появляются дома и даже целые жилые кварталы, а потом только начинают думать над расширением дорог, запуском маршрутов автобусов
Жилищные комплексы должны проектироваться сразу с учетом необходимой социальной и транспортной инфраструктурой. При этом город не должен быть «конструктором», собранным из бетонных коробок. Ростову нужны зеленые зоны отдыха — скверы и парки, дворы, в которых людям будет приятно. Вся эта работа должна учитывать мнение и запросы самих жителей. Для этого с ними надо быть в постоянном контакте, считает Юрий Слюсарь.
— Александр Юрьевич уже работал в Ростове, хорошо понимает проблемы и систему управления. Уверен, с поставленными задачами справится. Со своей стороны область готова помогать, — отметил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области.