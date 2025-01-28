Последние зарубежные новости за 28 января 2025 года: свежие события текущего дня

WP: Трамп угрожает миру американским экономическим оружием
Трамп за неделю пригрозил экономическим оружием Канаде, Мексике, России, Дании и Колумбии. Эксперты предупреждают, что политика Трампа может привести к глобальной конфронтации и навредить американской экономике.
FT: ЕС и НАТО приняли «обет молчания» по теме Гренландии
ЕС и НАТО решили не комментировать заявления Трампа о присоединении Гренландии, поддерживая просьбу Дании о сдержанности. ЕС в закрытом режиме обсуждает укрепление связей с Гренландией в области энергетики и добычи ресурсов.
WSJ: США могут заморозить финансирование на закупки оружия для Украины
Приостановка американской помощи на 90 дней может заморозить финансирование поставок вооружений для Украины и Тайваня. Указ Трампа призван пересмотреть соответствие программ внешней политике США.
Soir: терминал в бельгийском Зебрюгге продолжит принимать СПГ из России
Терминал СПГ Fluxys в Бельгии продолжит принимать российское топливо, несмотря на ограничения ЕС, вступающие в силу в марте 2025 года. Бельгийский оператор продолжит выполнять контракт с «Ямал СПГ».
The Hill: крушение броманса Трампа и Маска может развалить Америку
Дональд Трамп и Илон Маск объединились ради политической и технологической выгоды, но их союз быстро обострился. Маск публично осудил инициативу Трампа по искусственному интеллекту.