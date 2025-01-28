Путин призвал чиновников пересесть на отечественные автомобили

«Что касается госкомпаний — и здесь нужно довести дело до конца, чтобы все пересаживались на отечественные машины. Обязательно будем двигаться по этому пути. Это и будет, кстати говоря, одна из форм поддержки — причем такая действенная и абсолютно рыночная. Государство закупает свое собственное, это абсолютно естественная вещь», — заявил президент, напомнив, что такое решение было принято правительством в конце прошлого года.