Путин призвал чиновников пересесть на отечественные автомобили

«Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И, действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, — это указание пока не полностью исполнено», — сказал он во время общения с работниками АвтоВАЗа.
По словам главы государства, есть трудности в определении, что считать машиной, произведенной в России. Сейчас специалисты продолжают работу над составлением критериев. Путин также отметил, что у него есть представление, как рассчитать уровень локализации, и он лично занимается этим вопросом.
«Что касается госкомпаний — и здесь нужно довести дело до конца, чтобы все пересаживались на отечественные машины. Обязательно будем двигаться по этому пути. Это и будет, кстати говоря, одна из форм поддержки — причем такая действенная и абсолютно рыночная. Государство закупает свое собственное, это абсолютно естественная вещь», — заявил президент, напомнив, что такое решение было принято правительством в конце прошлого года.
Ранее во вторник российский лидер приехал на производственную площадку концерна «АвтоВАЗ» в Тольятти. Там ему показали предсерийный автомобиль Lada Iskra, полноприводный электромобиль «е-Нива», а также макеты новых кроссоверов и минивэна.