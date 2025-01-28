Указ Лукашенко: белорусы могут получить право голосовать на выборах в России, а россияне — в Беларуси

Согласно документу, в будущем белорусам планируется предоставить право голосовать на выборах в России. На данный момент проект протокола закрепляет возможность на обоюдной основе белорусским и российским гражданам, которые постоянно проживают на территории другого государства, участвовать в местных выборах. То есть белорусы в России, а россияне в Беларуси смогут избирать и быть избранным в органы местного самоуправления.