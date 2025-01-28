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Указ Лукашенко: белорусы могут получить право голосовать на выборах в России, а россияне — в Беларуси

Белорусы могут получить право голосовать на выборах в РФ, а россияне в Беларуси.

Источник: president.gov.by

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ (№ 42 от 28 января 2025-го), одобряющий в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в Договор между Беларусью и Россией о равных правах граждан, сообщила пресс-служба президента.

Согласно документу, в будущем белорусам планируется предоставить право голосовать на выборах в России. На данный момент проект протокола закрепляет возможность на обоюдной основе белорусским и российским гражданам, которые постоянно проживают на территории другого государства, участвовать в местных выборах. То есть белорусы в России, а россияне в Беларуси смогут избирать и быть избранным в органы местного самоуправления.

— Данный документ является результатом целенаправленной работы, проводимой в Беларуси, по обеспечению равных прав белорусских и российских граждан, в том числе электоральных, — прокомментировали в пресс-службе.

На данный момент постоянно проживающие в России белорусы не могли участвовать в местных выборах.

Также указ уполномочил МИД на проведение переговоров по проекту протокола и его подписание.

Еще Президент продлил программу льготного кредитования на BELGEE для белорусов.

Накануне также белорусский лидер изменил условия предоставления арендного жилья в Беларуси.