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Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 28 января 2025 года

Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня, которое включает обмен заложниками и гуманитарные меры. Проект Новости Mail рассказывает о том, что происходит на Ближнем Востоке 28 января 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Катар готовится к проведению переговоров по второму этапу сделки ХАМАС и Израиля

Катар, Египет и США начнут 3 февраля консультации для согласования второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Катар готовит непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС для обсуждения деталей второго этапа соглашения о прекращении огня.

The National: Ливан согласился продлить присутствие войск Израиля в обмен на пленных

Источник: AP 2024

Израиль согласовал с Ливаном продление своего присутствия на юге страны до 18 февраля. Это сделано в обмен на освобождение пленных «Хезболлы» и других граждан Ливана.

Минздрав Газы: тела 48 жертв эскалации обнаружили за последние двое суток

Источник: AP 2024

Минздрав Газы сообщил, что за последние 48 часов в секторе были найдены тела 48 погибших. Еще 80 человек обратились за помощью. Общее число жертв с октября 2023 года возросло до 47 354, раненых — 11 563.

Глава МИД Ирана предложил отправить израильтян в Гренландию

Аббас Арагчи предложил Дональду Трампу переселить израильтян в Гренландию вместо расселения палестинцев в арабские страны. Это он сказал в ответ на предложения Трампа по расселению жителей сектора Газа.