Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 28 января 2025 года

Катар готовится к проведению переговоров по второму этапу сделки ХАМАС и Израиля
Катар, Египет и США начнут 3 февраля консультации для согласования второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Катар готовит непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС для обсуждения деталей второго этапа соглашения о прекращении огня.
The National: Ливан согласился продлить присутствие войск Израиля в обмен на пленных
Израиль согласовал с Ливаном продление своего присутствия на юге страны до 18 февраля. Это сделано в обмен на освобождение пленных «Хезболлы» и других граждан Ливана.
Минздрав Газы: тела 48 жертв эскалации обнаружили за последние двое суток
Минздрав Газы сообщил, что за последние 48 часов в секторе были найдены тела 48 погибших. Еще 80 человек обратились за помощью. Общее число жертв с октября 2023 года возросло до 47 354, раненых — 11 563.
Глава МИД Ирана предложил отправить израильтян в Гренландию
Аббас Арагчи предложил Дональду Трампу переселить израильтян в Гренландию вместо расселения палестинцев в арабские страны. Это он сказал в ответ на предложения Трампа по расселению жителей сектора Газа.