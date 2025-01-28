Трамп оскорбил журналиста CNN

«Ого, действительно хорошие новости! Джим Акоста, один из худших, самых нечестных репортеров в истории журналистики, капитальный мерзкий тип, был переведен CNN “фейк-ньюз” в полуночный час, “долину смерти”, из-за невероятно плохих рейтингов и отсутствия таланта. Говорят, он собирается уволиться, что еще лучше. Джим — капитальный лузер, который облажается, где бы ни оказался», — написал Трамп.