Трамп оскорбил журналиста CNN

«Ого, действительно хорошие новости! Джим Акоста, один из худших, самых нечестных репортеров в истории журналистики, капитальный мерзкий тип, был переведен CNN “фейк-ньюз” в полуночный час, “долину смерти”, из-за невероятно плохих рейтингов и отсутствия таланта. Говорят, он собирается уволиться, что еще лучше. Джим — капитальный лузер, который облажается, где бы ни оказался», — написал Трамп.
Трамп еще во время своего первого срока открыто конфликтовал с журналистами, некоторые медиа он целиком называет «фейковыми», другие предлагает закрыть. Продемократический канал CNN входит в число самых нелюбимых вещателей республиканца.
Акоста заявил в эфире телеканала, что увольняется после 18 лет работы. «Никогда не хорошее время преклоняться перед тираном», — добавил он.