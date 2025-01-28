Путин: без патронов у Киева конфликт с Украиной закончится через месяц-два

По словам Путина, «в этом смысле суверенитет Украины почти нулевой». «Если же есть желание у их западных спонсоров добиться мира — путь очень простой, я когда-то и [экс-президенту США Джо] Байдену об этом тоже посылал соответствующие сигналы: есть желание — все, пожалуйста, и тогда они быстро найдут все юридические способы быстро закрыть все вопросы правового характера, в том числе и отменить этот указ о запрете переговоров», — подытожил Путин.