Путин раскрыл детали отвода войск из-под Киева в 2022 году

«Некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали о том, что невозможно Украине подписывать мирный договор с пистолетом у виска. Да хорошо, и что надо сделать? Нужно отвести войска от Киева. Для нас в принципе было ясно, что обман вполне возможен тем не менее, исходя из соображений недопущения кровопролития серьезного, войны какой-то серьезной, мы все-таки на это согласились», — сказал Путин.