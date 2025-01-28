Путин назвал условия переговоров с Украиной

«Если сейчас мы начнем вести переговоры, они будут нелегитимны. Правда, есть проблема: когда нынешний глава режима подписывал этот указ, он был относительно легитимным президентом, а теперь он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка в чем, засада в чем, ловушка. Но в принципе, по большому счету, если хотят это сделать — юридический способ есть, пожалуйста. Пускай в соответствии с Конституцией, это сделает председатель Рады», — объяснил Путин.