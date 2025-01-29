Путин поручил как можно скорее открыть небо для гражданских беспилотников

«Вот только что в ходе общения было сделано предложение установить новый класс воздушного пространства в РФ для упрощенного использования беспилотными воздушными судами», — сказал президент на совещании в Самаре.
Путин добавил, что эту меру поддерживает Росавиация и попросил к 1 июня текущего года принять всю необходимую нормативно-правовую базу.
«Определить для беспилотников конкретные высоты полетов или как специалисты говорят эшелоны», — сказал он. Путин отметил, что переход из одного эшелона в другой — это самая критичная вещь, поэтому надо все как следует проработать.