Губернатор: «Третий этап набережной в Тольятти мы перепроектируем полностью»

«Третий этап мы перепроектируем полностью. Почему? Потому что мы предусмотрели дальнейшее развитие города, очень большие территории, которые можно использовать под стадион. У нас очень активно люди стали заниматься разными видами спорта. И хоккей мы любим, и футбол мы любим. Наша команда в лигу вышла. Поэтому планируем очень аккуратно, сейчас время сложное для экономических решений. Набережная будет 1 километр 800 метров. Это дорого, но мы найдем возможность, будем чуть лучше работать. И в течение трех лет обязательно реализуем», — приводится в стенограмме на сайте Кремля пояснение Вячеслава Федорищева.