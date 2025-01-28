Госпогранкомитет Белоруссии: Украина сосредоточила у границы 15 тыс. военных

«Я говорю: “Ребята, вы чего? Вы позвали журналистов и им запрещаете что-то делать в Беларуси. Они же теракты не совершают? — Нет. — Так чего вы им запрещаете? Немедленно позвоните. Если они хотят — пусть едут, снимают. Но предупредите, что к границе желательно не приближаться”, — заявил Александр Лукашенко (цитата по БелТА).