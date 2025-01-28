В Белом доме сравнили траты бюджета США при Байдене с действиями пьяных матросов

«За последние четыре года администрация Байдена тратила деньги, как пьяные матросы, что стало одной из причин инфляционного кризиса в стране», — сказала она в ходе своего первого брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.
Сообщается, что в связи с этим администрация нового американского президента Дональда Трампа временно остановила финансирование ряда федеральных программ, чтобы пересмотреть и определить эффективность программ. Также меры введены с целью обеспечения прозрачности бюджета после многолетней «расточительности» предыдущей администрации.
«Эта временная пауза позволит гарантировать, что каждая потраченная сумма полностью оправдана и отвечает интересам американского народа», — добавила Левитт.
Ранее, 22 декабря 2024 года, американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что США должны сократить расходы на оборонные нужды европейских государств из-за дефицита бюджета и госдолга. По его мнению, американские налогоплательщики финансируют четверть расходов Европы на оборону.
До этого, 16 декабря, Маск сообщил, что если Вашингтону не удастся уменьшить дефицит бюджета, США ожидают большие неприятности.
3 декабря Маск сообщил, что США стремительно приближаются к полному банкротству из-за растущего госдолга.
24 ноября государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $36 трлн. Согласно последней информации, долг населения составил почти $29 млрд, государственный долг — около $7 млрд. Таким образом, общий долг составил больше $36 млрд.
18 октября Маск заявил, что причина банкротства состоит в слишком больших расходах правительства Штатов. Для того чтобы это предотвратить, необходимо сократить траты.