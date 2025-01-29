Вучич заявил о готовности к внеочередным парламентским выборам

«Как президент страны, именно я определяю кандидатуру на пост главы правительства, но у меня есть ограничения. Я обязан предложить кандидатуру, за которую выступает парламентское большинство, или если кто-то убедит меня в наличии этого большинства. У меня есть три или четыре кандидатуры в голове, но я не уверен, что мы не пойдем на выборы. Поэтому через 10 дней, когда я смогу сказать, пойдем ли мы на выборы или на формирование нового правительства, я буду готов говорить о кандидатах на пост премьера», — подчеркнул сербский лидер.