Вучич заявил о готовности к внеочередным парламентским выборам

«Милош [Вучевич] подал в отставку, и теперь процедура следующая: сначала необходимо зафиксировать его отставку в парламенте. После того как отставка премьер-министра Вучевича будет официально подтверждена, начнется 30-дневный срок. В течение этого периода, соблюдая все процедуры, должно быть сформировано новое правительство. Если правительство не будет выбрано в течение 30 дней, автоматически объявляются выборы», — отметил Вучич, добавив, что «открыт для обоих вариантов».
«Как президент страны, именно я определяю кандидатуру на пост главы правительства, но у меня есть ограничения. Я обязан предложить кандидатуру, за которую выступает парламентское большинство, или если кто-то убедит меня в наличии этого большинства. У меня есть три или четыре кандидатуры в голове, но я не уверен, что мы не пойдем на выборы. Поэтому через 10 дней, когда я смогу сказать, пойдем ли мы на выборы или на формирование нового правительства, я буду готов говорить о кандидатах на пост премьера», — подчеркнул сербский лидер.
Протесты в Сербии
С ноября 2024 года в Сербии проходят антиправительственные акции, организованные студентами и представителями оппозиции. Главной причиной протестов является трагедия на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, которая произошла 1 ноября и привела к гибели 15 человек. Представители оппозиции с самого начала уличных акций требовали «отставки премьер-министра Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича, ареста тех, кто несет прямую ответственность за неудачи в реконструкции железнодорожного вокзала, а также раскрытия контракта с китайскими компаниями, [осуществлявшими работу]».
27 января участвующие в протестных шествиях студенты провели 24-часовую акцию, перекрыв одну из крупнейших автомобильных развязок Белграда. Студенты также анонсировали новую протестную акцию 31 января, в ходе которой колонны протестующих отправятся в пешее протестное шествие из столицы в Нови-Сад и пройдут порядка 100 км, после чего 1 февраля перекроют в городе несколько мостов и прилегающие улицы.
Президент Сербии Александар Вучич заявлял о готовности впервые воспользоваться правом на помилование, чтобы освободить от уголовного преследования задержанных участников демонстраций протеста в республике, чтобы остановить быстрорастущие протесты по всей стране. Сербский лидер выразил уверенность в причастности Запада к попыткам спровоцировать студентов и устроить цветную революцию в республике. Ранее Вучич на фоне продолжающихся студенческих протестов также анонсировал срочное обновление состава правительства, посты покинут более половины министров.
Отставка премьер-министра
28 января премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что покидает пост председателя правительства. Он выразил уверенность в том, что продолжающие уличные акции студентов организованы и контролируются из-за рубежа с целью государственного переворота.
В соответствии с сербским законодательством, на ближайшем заседании парламент обязан официально утвердить уход с поста премьер-министра. Затем начинается период в 30 дней, в течение которого президент Сербии вправе предложить нового главу правительства с программой и списком кандидатов на министерские должности для их утверждения парламентом. Если за этот срок не будет достигнута договоренность, президент обязан распустить парламент и назначить новые выборы, которые состоятся не позднее, чем через 60 дней после определения даты их проведения.