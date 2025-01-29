Хотел поддержки членства в НАТО: Зеленский сорвал встречу с Фицо по вопросу транзита газа

«Я был готов встретиться в Давосе. А что он сделал? Зеленский отправил мне протокол встречи, а я должен был его подписать. Встреча ещё не состоялась, а для встречи был готов протокол», — написал Фицо в соцсетях.
При этом в протоколе, по его словам, было написано, что Братислава будет делать для Киева, в том числе упоминалось о поддержке членства в НАТО. При этом вопрос транзита газа, который хотел обсудить Фицо, в документе затронут не был.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа продлит санкции против России, если Киев возобновит транзит российского газа. На Украине же выступают за поставки азербайджанского голубого топлива вместо российского.