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Хотел поддержки членства в НАТО: Зеленский сорвал встречу с Фицо по вопросу транзита газа

Владимир Зеленский прислал уже готовый протокол ещё не состоявшейся встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, где были обозначены гарантии членства Украины в НАТО. Об этом рассказал сам словацкий премьер.

Источник: Life.ru

«Я был готов встретиться в Давосе. А что он сделал? Зеленский отправил мне протокол встречи, а я должен был его подписать. Встреча ещё не состоялась, а для встречи был готов протокол», — написал Фицо в соцсетях.

При этом в протоколе, по его словам, было написано, что Братислава будет делать для Киева, в том числе упоминалось о поддержке членства в НАТО. При этом вопрос транзита газа, который хотел обсудить Фицо, в документе затронут не был.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа продлит санкции против России, если Киев возобновит транзит российского газа. На Украине же выступают за поставки азербайджанского голубого топлива вместо российского.