В офисе Зеленского назвали приостановку финансирования USAID «неприятной»

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирина Верещук прокомментировала неожиданную приостановку финансирования, объявленную американским Агентством по международному развитию (USAID).
Она отметила, что эта новость стала неприятным сюрпризом как для государственных институтов, так и для общественного сектора Украины.
Верещук подчеркнула, что пауза в финансовом сотрудничестве с ключевым донором на срок в 90 дней вызывает серьезные опасения.
«В ближайшее время начнем предметные консультации с нашими американскими партнерами с целью скорейшего продолжения финансирования», — заявила она.
Ранее сотрудники американского дипведомства направили запрос в Госдепартамент с просьбой вывести из заморозки программы, связанные с Украиной.