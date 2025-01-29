Сергей Собянин принял участие в совещании по развитию беспилотной авиации

«Прежде всего, необходимо скорее, как говорят специалисты, открыть небо для гражданских беспилотников. Я знаю, что в режиме видеоконференции с нами работают руководители правоохранительных органов, органов безопасности. Это сложный вопрос, особенно сегодня, очень чувствительный. Но надо идти вперед, надо что-то делать. При всех текущих объективных трудностях, повышенных требованиях к безопасности это принципиальный вопрос для опережающего развития отрасли, для испытаний и массового производства новой продукции», — сказал Владимир Путин.