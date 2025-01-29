Сергей Собянин принял участие в совещании по развитию беспилотной авиации

Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию беспилотной авиации. В нем принял участие Сергей Собянин.
На совещании обсудили комплекс мер, направленных на развитие сферы беспилотных авиасистем, создание соответствующей инфраструктуры и системы обслуживания, а также создание новых отраслевых центров.
«В этой, безусловно, перспективной сфере нам нужно не просто быть самодостаточными, обеспечивать отечественную промышленность, экономику в целом различными типами беспилотников, их компонентами и комплектующими, произведенными в нашей стране. Все это, безусловно, должно быть сделано. Но наша с вами цель гораздо шире: к 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем», — заявил Президент России.
По его словам, для этого необходимо на отечественной технологической и промышленной платформе как в стране, так и за ее пределами создать мощную индустрию производства беспилотников и всю необходимую для их обслуживания инфраструктуру. Это позволит отрасли в ближайшей перспективе стать одной из ключевых в технологическом развитии России.
К настоящему времени в развитии сферы беспилотных авиасистем уже достигнуты определенные успехи. По целому ряду направлений в короткие сроки развернуто серийное производство конкурентной продукции. Так, в 2024 году по сравнению с 2023-м производство гражданских дронов увеличилось более чем в 2,5 раза. В рамках профильного нацпроекта уже свыше 400 отечественных компаний стали резидентами специализированных научно-производственных центров. Сейчас в России работает уже 15 таких центров, а в течение ближайшего десятилетия их число достигнет 48.
Для того чтобы к 2030 году в сфере беспилотной авиации Россия была в числе мировых технологических лидеров, следует кардинально ускорить развитие отрасли, подчеркнул Владимир Путин. С этой целью необходимо, в частности, открыть небо для гражданских беспилотников.
«Прежде всего, необходимо скорее, как говорят специалисты, открыть небо для гражданских беспилотников. Я знаю, что в режиме видеоконференции с нами работают руководители правоохранительных органов, органов безопасности. Это сложный вопрос, особенно сегодня, очень чувствительный. Но надо идти вперед, надо что-то делать. При всех текущих объективных трудностях, повышенных требованиях к безопасности это принципиальный вопрос для опережающего развития отрасли, для испытаний и массового производства новой продукции», — сказал Владимир Путин.
По его словам, уже поступило предложение установить новый класс воздушного пространства Российской Федерации для упрощенного использования беспилотными воздушными судами. Правительству России поручено к 1 июня этого года принять всю соответствующую нормативно-правовую базу.
Кроме того, планируется разрешить в тех регионах, где это оправдано по безопасности и где для этого есть другие необходимые условия, полеты дронов.
«Еще раз повторю: работа по открытию воздушного пространства для гражданских беспилотников должна вестись с соблюдением, я уже сказал об этом, жестких требований безопасности, но не путем повсеместных запретов и тотального бюрократического регулирования, а за счет новых технологических решений. Они возможны. И в том числе важно активнее внедрять существующие отечественные разработки, которые обеспечат надежный контроль неба. Речь о системах обнаружения, сопровождения беспилотников, их сквозной идентификации в режиме реального времени», — подчеркнул Президент России.
Для развития сферы беспилотной авиации нужны высокопрофессиональные кадры, компетенции и знания которых отвечают целям технологического лидерства. Именно в этом ключе следует выстраивать работу системы профессионального образования, вносить изменения в существующие образовательные программы и внедрять новые, считает Владимир Путин.
Кроме того, требуется сформировать площадку для взаимодействия участников отрасли в рамках БРИКС. С этой целью Президент России поручил организовать в текущем году международный форум по беспилотным системам и пригласить на него иностранных ученых, представителей бизнеса и разработчиков.
«В развитие этой задачи прошу Минпромторг, Правительство Москвы (Сергей Семенович [Собянин] работает в этом направлении очень активно), участников Национальной технологической инициативы организовать уже в текущем году международный форум по беспилотным системам. Предлагаю пригласить на него ученых, разработчиков, предпринимателей из других стран, чтобы обстоятельно обсудить вопросы сотрудничества в этих перспективных, развивающихся отраслях», — заявил Президент России.
Планы по ускоренному развитию беспилотной авиации требуют серьезного повышения эффективности координации и руководства этой отраслью как на федеральном, так и на региональном уровне. Для этого Правительство России организует мониторинг показателей национального проекта по развитию беспилотных авиасистем и в целом по всем направлениям, связанным со становлением этой новой отрасли.