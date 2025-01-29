Сводки СВО. Освобождена Двуречная, ВСУ ждут котлы в Донбассе, Зеленский боится переговоров без Украины, 29 января

— Да, я бы очень хотел, чтобы европейский голос тоже был. Для нас это важно, потому что мы будем членами Европейского союза. Но я не могу сегодня чётко сказать, какая именно будет структура переговорного процесса, потому что у нас ещё нет общего плана, — цитирует издание самоназначенного президента Украины.