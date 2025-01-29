Рыженков пояснил, почему ЕС взял курс на непризнание выборов в Беларуси

«Я могу оценить выборы в первую очередь как избиратель. В общем-то, голосование прошло на очень высоком уровне. Безопасность была обеспечена, о чем говорили и министр внутренних дел, и его заместитель. Вообще для наших голосующих граждан были созданы все условия в спокойной обстановке, для того чтобы они без всякого принуждения могли отдать свой голос», — отметил Максим Рыженков.
«С точки зрения международной безопасности я вам скажу: хоть бы кто сюда к нам вообще полез, мало бы не показалось, так бы и Президент ответил. Но на самом деле мы ощущали влияние и даже, возможно, грубое воздействие со стороны ряда международных фигурантов, вмешательство, проще говоря, в наши избирательные кампании», — заявил министр.
Прежде всего, по его словам, это касается ключевых европейских институтов, которые взяли курс на непризнание выборов в Беларуси. «Они давно уже поняли, как развивается ситуация в нашей стране, насколько проводится стабильная социально-политическая и экономическая линии и что в условиях предоставления гражданам реального выбора победит действующий глава государства. Но это в их планы же не входит», — заметил дипломат.
«Сегодня вся матрица признания или непризнания выборов в западных странах сводится к тому, победили ли те кандидаты, которые потом приведут ту или иную страну в зону управления или влияния коллективного Запада. И если это не просматривается, то сразу же на это государство накидывают целую кучу ярлыков о том, что, дескать, выборы были не свободны, не было плюрализма мнений и так далее. Даже если сегодня спокойная ситуация, даже если законодательство позволяет провести эти выборы и административно созданы все условия, поверьте, там все равно найдут, за что зацепиться», — сказал Максим Рыженков.
В то же время он подчеркнул, что внешнее воздействие не оказало влияния на белорусов: «Мы сами видели, что у людей было настроение прийти, проголосовать за сохранение той стабильной системы, которая есть в стране. Как говорит наш Президент, мы проводим выборы для нашего народа. И вот самый главный показатель успешности выборов — это наш народ. Тот процент, который пришел на участки, и тот процент, который проголосовал за действующего Президента нашей страны».