Рыженков пояснил, почему ЕС взял курс на непризнание выборов в Беларуси

«Сегодня вся матрица признания или непризнания выборов в западных странах сводится к тому, победили ли те кандидаты, которые потом приведут ту или иную страну в зону управления или влияния коллективного Запада. И если это не просматривается, то сразу же на это государство накидывают целую кучу ярлыков о том, что, дескать, выборы были не свободны, не было плюрализма мнений и так далее. Даже если сегодня спокойная ситуация, даже если законодательство позволяет провести эти выборы и административно созданы все условия, поверьте, там все равно найдут, за что зацепиться», — сказал Максим Рыженков.