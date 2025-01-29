«Польша, Литва, Латвия — эти страны себя ведут как вообще вконец проигравшие игроки, которые при этом в последние годы ставят на проигрыш России и нашей республики, — подчеркнул министр. — Но каждый раз их ставка проигрывает, они все больше подставляют свои народы, ухудшают положение своих стран, экономически уводят свои государства от нормального развития, от нормальных партнеров, таких как Россия, Беларусь, Китай, страны СНГ».
При этом степень кипения в Польше, Литве и Латвии, заявил Максим Рыженков, каждый раз повышается, нервозность увеличивается. В пример он привел последние заявления министра иностранных дел Польши. «Зачем тогда такой истеризм, такой эмоциональный надрыв в ваших оценках ситуации? Значит, не получается что-то, значит, есть у польских, литовских, латышских политиков понимание того, что рано или поздно придется отвечать за упущенные годы сотрудничества с Россией, Беларусью, Китаем, которые бы дали им приличный импульс в развитии торгово-экономической обстановки, в создании рабочих мест», — убежден глава МИД.