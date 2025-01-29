Богданов: Делегация РФ провела переговоры с главой администрации Сирии

Отметим, что ситуация в Сирии ухудшилась после того, как вооружённая оппозиция начала крупное наступление и захватила Дамаск. Президент Башар Асад был вынужден покинуть пост и вместе с семьёй запросил убежище в России. Владимир Путин распорядился принять их в стране. Тем временем новые сирийские власти выступают за дальнейшее присутствие России.