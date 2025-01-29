«Им и хочется, и колется». Рыженков рассказал о сигналах Запада по выстраиванию отношений с Беларусью

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси поступает все больше и больше сигналов со стороны Запада о готовности выстраивать отношения. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил в интервью изданию «Известия», сообщает БЕЛТА.
Рыженков пояснил, почему ЕС взял курс на непризнание выборов в Беларуси Объем торговли Беларуси с ЕС составляет около $8 млрд.
«Политически нам приходит больше и больше сигналов о готовности выстраивать с нами отношения. Есть очень много вопросов, которые связывают нас с Европой: от политических до гуманитарных, от культурных до экономических. Но вот здесь по периметру нашей границы есть члены Евросоюза, которые всячески препятствуют этому развитию сотрудничества, нагнетают атмосферу недоверия, а сами под шумок здесь свои вопросы решают», — сказал Максим Рыженков.
Глава МИД напомнил, что в предвыборной программе главы государства Александра Лукашенко говорилось в том числе о нормализации отношений с Европой. «Мы часть Европы, мы не можем быть от нее отрезаны, также как и Россия. И самым лучшим для нас для всех будет развитие подхода евразийства, где все получат выгоду. И Европа, и Россия, и Беларусь, и Украина, и все другие государства. А сегодня все получают здесь только ущерб из-за позиции некоторых стран», — обратил внимание министр.
По его словам, сегодня есть возможности для нормализации отношений между Беларусью и Западом в целом. И такие сигналы поступают Беларуси.
«Но они, знаете, такие, как бы “и хочется, и колется”. Вроде как они готовы к большему повышению политического статуса, отмене каких-то санкций, решению практических вопросов, которые нас интересуют. Но они нагнали антибелорусскую истерию, представили все руководство Беларуси демонами во главе с руководителем нашего государства. Закрыли пограничные пропуски, внесли тысячи белорусских граждан в санкционные списки, ввели неимоверное количество санкций в отношении торговли с Беларусью. На этом пострадали тысячи предпринимателей и предприятий в Западной Европе», — заметил Максим Рыженков.
Однако Беларуси удалось выстроить хорошую торговую систему, переориентировать торговые потоки.
«Там бизнес ставит вопрос перед местными властями: вы нам или помогаете в том количестве, сколько мы потеряли, или открываете границы. Но они же не могут открыть границы. Поэтому говорят, мол, вы сделайте что-нибудь политическое, чтобы мы продали своему населению и чтобы оно поняло, почему мы открыли эти границы. Только западники такую логику могут придумать», — заявил Максим Рыженков. -0-