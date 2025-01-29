«Им и хочется, и колется». Рыженков рассказал о сигналах Запада по выстраиванию отношений с Беларусью

Глава МИД напомнил, что в предвыборной программе главы государства Александра Лукашенко говорилось в том числе о нормализации отношений с Европой. «Мы часть Европы, мы не можем быть от нее отрезаны, также как и Россия. И самым лучшим для нас для всех будет развитие подхода евразийства, где все получат выгоду. И Европа, и Россия, и Беларусь, и Украина, и все другие государства. А сегодня все получают здесь только ущерб из-за позиции некоторых стран», — обратил внимание министр.