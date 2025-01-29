Доля России в общей торговле Беларуси приближается к 65−70%

«У нас всегда была позиция белорусской многополярности, которая заключалась в том, что мы развиваем свою внешнюю политику, внешнюю экономику с опорой на многие центры силы. Но как бы мы ни хотели реализовать тот принцип, о котором всегда говорили, что треть наших интересов — это должна быть Россия, треть — коллективный Запад и треть — дальняя дуга, все равно даже в этой конфигурации роль России всегда будет определяющей», — подчеркнул Максим Рыженков.
Однако сегодня такой конфигурации нет и близко в связи с санкционными ограничениями со стороны стран Запада. По словам министра, торговля с Россией приближается к 65−70% от общей торговли Беларуси.
«Политический уровень взаимодействия с РФ сегодня настолько крепкий и сильный, что никакое другое стратегическое направление нашей внешней политики до него не в состоянии дотянуться. Культурные, гуманитарные связи с Россией, общая история вообще делают невозможным повторение такого комплекса отношений с какими-либо другими государствами или группами государств. Ментальность наших подходов ко всем вещам современности, от традиционного уклада семьи и заканчивая традиционными славянскими православными ценностями, тоже невозможно повторить ни с каким другим партнером», — отметил дипломат.