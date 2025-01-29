Доля России в общей торговле Беларуси приближается к 65−70%

«У нас всегда была позиция белорусской многополярности, которая заключалась в том, что мы развиваем свою внешнюю политику, внешнюю экономику с опорой на многие центры силы. Но как бы мы ни хотели реализовать тот принцип, о котором всегда говорили, что треть наших интересов — это должна быть Россия, треть — коллективный Запад и треть — дальняя дуга, все равно даже в этой конфигурации роль России всегда будет определяющей», — подчеркнул Максим Рыженков.