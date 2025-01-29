Рыженков назвал БРИКС важной точкой опоры для Беларуси

Он отметил, что статус партнера позволяет Беларуси действовать во всех измерениях деятельности БРИКС. «Прежде всего, для нас это хорошая площадка для выработки позиций совместно с ключевыми политическими партнерами по основным пунктам международной повестки дня. Также это хорошая возможность всегда иметь контакт с нашими партнерами на высшем уровне для развития двусторонних отношений», — обратил внимание министр.



«Раз мы в этой организации, значит, мы все разделяем идеи многополярности БРИКС, разделяем идеи учета интересов и построения мира на основании взаимодоверия и уважения всех сторон. Мы вместе выступаем по таким международным вопросам, где голос Беларуси, может быть, и не был виден, но в такой организации он виден. Ну и это позволяет нам подтягиваться к уровню таких государств, как Китай, Индия, Бразилия, Россия», — добавил глава МИД.