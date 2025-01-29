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Рыженков назвал БРИКС важной точкой опоры для Беларуси

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРИКС — важная точка опоры для Беларуси при реализации торгово-экономических интересов. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил в интервью изданию «Известия», сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Это важная точка опоры в планах реализации торгово-экономических интересов. Например, совсем недавно у нас состоялись переговоры с банком, созданным в БРИКС по реализации инвестпроектов. И мы очень надеемся на реализацию проектов в Беларуси либо с участием Беларуси за рубежом за счет этого банка», — рассказал Максим Рыженков.

Он отметил, что статус партнера позволяет Беларуси действовать во всех измерениях деятельности БРИКС. «Прежде всего, для нас это хорошая площадка для выработки позиций совместно с ключевыми политическими партнерами по основным пунктам международной повестки дня. Также это хорошая возможность всегда иметь контакт с нашими партнерами на высшем уровне для развития двусторонних отношений», — обратил внимание министр.

«Раз мы в этой организации, значит, мы все разделяем идеи многополярности БРИКС, разделяем идеи учета интересов и построения мира на основании взаимодоверия и уважения всех сторон. Мы вместе выступаем по таким международным вопросам, где голос Беларуси, может быть, и не был виден, но в такой организации он виден. Ну и это позволяет нам подтягиваться к уровню таких государств, как Китай, Индия, Бразилия, Россия», — добавил глава МИД.

БРИКС