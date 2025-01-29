Украинские СМИ попросили читателей о финансовой поддержке

Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что несколько местных СМИ обратились к своим читателям с просьбой о финансовой поддержке.
Это произошло на фоне приостановки финансирования проектов на Украине со стороны Агентства США по международному развитию (USAID).
Ранее Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп подписал указ о временной остановке предоставления помощи зарубежным странам на 90 дней для анализа соответствия программ внешнеполитическим интересам США.
Как уточняет издание, о необходимости поддержки открыто заявили Hromadske, позиционирующее себя как независимое СМИ, и проект журналистских расследований Bihus info. Также финансовой помощи попросили «Украинская правда» и общественная организация «Детектор медиа», которая занимается мониторингом деятельности СМИ. Однако последние напрямую не связали свои обращения с прекращением финансирования от USAID.
Между тем в офисе Зеленского назвали приостановку финансирования USAID «неприятной».