Украинские СМИ попросили читателей о финансовой поддержке

Как уточняет издание, о необходимости поддержки открыто заявили Hromadske, позиционирующее себя как независимое СМИ, и проект журналистских расследований Bihus info. Также финансовой помощи попросили «Украинская правда» и общественная организация «Детектор медиа», которая занимается мониторингом деятельности СМИ. Однако последние напрямую не связали свои обращения с прекращением финансирования от USAID.