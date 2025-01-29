Евросоюз введёт пошлины на все сельскохозяйственные товары и удобрения из России

Еврокомиссия подчёркивает, что такие меры направлены на снижение зависимости Европейского союза от поставок из России и Белоруссии. Особое внимание уделяется удобрениям, поскольку их импорт делает ЕС уязвимым перед потенциальными рисками со стороны России, что угрожает продовольственной безопасности Европы.