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Евросоюз введёт пошлины на все сельскохозяйственные товары и удобрения из России

Европейская комиссия (ЕК) утвердила введение пошлин на ряд сельскохозяйственных товаров и азотных удобрений, импортируемых из России и Белоруссии. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ЕК.

Источник: Life.ru

Согласно документу, новые тарифы затронут 15% сельскохозяйственного импорта из России. После одобрения Европарламентом и Евросоветом весь аграрный импорт из России будет облагаться пошлинами ЕС.

Еврокомиссия подчёркивает, что такие меры направлены на снижение зависимости Европейского союза от поставок из России и Белоруссии. Особое внимание уделяется удобрениям, поскольку их импорт делает ЕС уязвимым перед потенциальными рисками со стороны России, что угрожает продовольственной безопасности Европы.

Кроме того, в ЕК выразили уверенность, что новые пошлины негативно отразятся на внешнеторговых доходах России.

Ранее страны Евросоюза договорились о продлении санкций против России ещё на полгода. К такому соглашению пригли министры иностранных дел 27 государств Европейского союза. Действие существующих ограничений истекает 31 января.