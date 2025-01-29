Премьер Словакии Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине от Евросовета

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может заблокировать финансовую помощь Украине от Евросовета, если президент Владимир Зеленский не возобновит транзит газа через украинскую территорию. По его словам, решение будет зависеть от того, пропустит ли Украина газ до Словакии, независимо от страны происхождения топлива.