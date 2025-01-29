Премьер Словакии Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине от Евросовета

«Если Зеленский не начнет транзит газа через Украину и не обеспечит поставку газа в Словакию, я воспользуюсь своим правом и проголосую против финансовой помощи Украине», — сказал Фицо в видео на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).
Транзит российского газа в Европу через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение. Этот газ, помимо прочего, поставлялся в Словакию.
Еврокомиссия планирует продолжить переговоры с Украиной о поставках газа в Европу через украинскую территорию, привлекая к процессу Венгрию и Словакию. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар говорил, что обсуждения могут включать транзит газа из Азербайджана.