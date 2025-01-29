Фицо: Зеленский прислал протокол еще не состоявшейся встречи с требованиями

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил украинского президента Владимира Зеленского в отправке протокола встречи, которая так и не состоялась, пишет РИА Новости.
Фицо рассказал, что предлагал Зеленскому провести переговоры 21 января в Давосе для обсуждения вопросов транзита газа через Украину. Однако украинский лидер дал понять, что менять свою позицию по этому вопросу не намерен.
После этого, по словам словацкого премьера, Зеленский направил ему документ, предполагающий подписание. В нем содержалось требование о предоставлении Братиславой гарантий поддержки вступления Украины в НАТО.
Ранее Роберт Фицо заявил, что если Владимир Зеленский не возобновит транзит газа через территорию Украины, то он заблокирует финансовую помощь Киеву от Евросоюза.