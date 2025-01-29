Богданов: делегация России провела переговоры с главой администрации Сирии

Кроме того, обсуждался вопрос дальнейшего присутствия российских военных баз в стране. По словам Богданова, на данный момент изменений в этом вопросе нет, однако стороны договорились продолжить дополнительные консультации. Россия выразила благодарность за то, что ее граждане и объекты не пострадали в ходе недавних событий и выразила надежду на сохранение этой ситуации в будущем.