Богданов: делегация России провела переговоры с главой администрации Сирии

Российская межведомственная делегация провела в Дамаске переговоры с руководством Сирии во главе с Ахмадом аш-Шараа.
Встреча продолжалась около трех часов и прошла в конструктивной атмосфере, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. В переговорах также участвовали глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани и министр здравоохранения Махер аш-Шараа.
Российская сторона подчеркнула традиционно дружественный характер отношений между странами, сформировавшийся со времен обретения Сирией независимости. Обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая проекты, реализованные при поддержке СССР и России, такие как объекты гидроэнергетики и обеспечение Сирии энергоносителями, удобрениями и продовольствием. Москва выразила готовность продолжать сотрудничество с новыми сирийскими властями.
Богданов отметил неизменную позицию России по поддержке территориальной целостности и суверенитета Сирии. Он подчеркнул необходимость решения внутренних проблем страны через инклюзивный политический диалог с участием всех политических и этноконфессиональных групп. По мнению российской стороны, национальное согласие является ключом к сохранению единства и стабильности Сирии.
Кроме того, обсуждался вопрос дальнейшего присутствия российских военных баз в стране. По словам Богданова, на данный момент изменений в этом вопросе нет, однако стороны договорились продолжить дополнительные консультации. Россия выразила благодарность за то, что ее граждане и объекты не пострадали в ходе недавних событий и выразила надежду на сохранение этой ситуации в будущем.
Напомним, 28 января делегация РФ впервые после смены власти в Сирии прибыла в Дамаск с визитом.