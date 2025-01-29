Беларусь и Россия хотят разработать форму диалога и безопасности в регионе

Ранее Беларусь и Россия пригласили страны Евразии присоединиться к разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности. Как заявил министр, к разработке этого документа проявляют интерес все страны без исключения.



«Вообще разработка соответствующего документа по инициативе Беларуси и России была полной неожиданностью и для Запада, и для Востока. Эта тема родилась не на пустом месте, а на месте разочарования тем, как обстоят дела сегодня в Евразийском регионе с точки зрения безопасности, стабильности, доверия сторон друг к другу. Это та архитектура, которая создавалась в свое время через механизмы хельсинкских документов. Сначала она гордо называлась “Совещание по безопасности”, но потом ОБСЕ начало не просто пробуксовывать, а всем стала очевидна ангажированность ее позиционирования», — отметил Максим Рыженков.



То есть с момента присоединения к Евросоюзу бывших стран Восточного блока, начиная от Польши, Литвы, Латвии, Болгарии, Румынии, фактически деятельность ОБСЕ на той территории прекратила свое существование. «Потому что задача выполнена: эти страны отбили от России, от Востока, от Китая, от Беларуси, привели в русло влияния Запада, разграбили, поставили своих руководителей, прочно привязали нормативно-правовую базу Евросоюза. Чем надо дальше заниматься? Их усилия идут дальше на Восток», — обратил внимание дипломат.



«Но мы с Россией хотим все равно иметь форму диалога и обеспечения безопасности в нашем регионе, и он не должен останавливаться на нас. Мы разрабатываем такие подходы, которые будут учитывать готовность двигаться по пути обеспечения региональной безопасности и стран Европейского союза. И нас там понимают, по крайней мере те специалисты, которые приезжали от крупнейших исследовательских институтов, об этом прямо говорят — о недостатке доверия, о недостатке механизмов — в духе этой нашей хартии. И Европа хочет в этом участвовать. Но там есть и противники, естественно. Им не нужно это доверие, им нужен менторский тон», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.



Поэтому, по его словам, разработка хартии пока больше интересует экспертов и представителей властей, которые переживают за свою страну.



«Например, министр иностранных дел Венгрии принимал участие в нашей конференции по евразийской безопасности, потому что в Венгрии понимают ценность диалога и того, насколько сегодня хрупок мир, как надо практически заново выстраивать доверие, потерянное между сторонами», — напомнил Максим Рыженков.