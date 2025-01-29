Билеты на поезда из Украины в Польшу и Венгрию подорожают с 1 февраля

Что касается маршрутов в Польшу, то цены на билеты в купе первого класса Intercity+ и SV вырастут на 20−27%, а в обычные купе — на 9−27%. Популярный маршрут Киев-Варшава подорожает на 37%. Направление Киев-Будапешт ожидают следующие изменения: стоимость купе SV увеличится на 17%, а стандартное купе — на 21%.