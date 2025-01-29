Билеты на поезда из Украины в Польшу и Венгрию подорожают с 1 февраля

С 1 февраля 2025 года «Укрзализныця» изменит стоимость билетов на международные поезда, сократив действующие скидки на маршруты в Польшу и Венгрию.
При этом тарифы на поездки в Австрию и Молдову останутся без изменений. До этого компания вместе с партнерами из соседних стран предлагала специальные скидки для стимулирования международных поездок.
Рост цен на энергоносители и расходные материалы значительно ударил по пассажирским перевозкам, что привело к убыткам компании в размере примерно $490 миллионов за последний год. Это вынудило пересмотреть систему тарифов.
Что касается маршрутов в Польшу, то цены на билеты в купе первого класса Intercity+ и SV вырастут на 20−27%, а в обычные купе — на 9−27%. Популярный маршрут Киев-Варшава подорожает на 37%. Направление Киев-Будапешт ожидают следующие изменения: стоимость купе SV увеличится на 17%, а стандартное купе — на 21%.
Пассажиры смогут сохранить прежние цены на поездки в феврале, если приобретут билеты до 31 января 2025 года через официальный сайт или приложение компании.
Ранее министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас призвал жителей страны к бойкоту машин Tesla после заявлений предпринимателя Илона Маска о нацистах.