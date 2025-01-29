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Путин провел в Тольятти встречу с губернатором Самарской области

Губернатор рассказал о строительстве новых медицинских и образовательных учреждений в регионе.

Источник: Аргументы и факты

В завершение своей рабочей поездки в Самарскую область президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором региона Вячеславом Федорищевым.

Во время визита Путин посетил завод «Автоваз» в Тольятти и провёл совещание, посвящённое вопросам развития беспилотной авиации.

Обращаясь к Федорищеву, глава государства отметил, что, несмотря на то, что встреча продолжается уже полдня, он готов ответить на любые дополнительные вопросы. Губернатор от имени ветеранов поблагодарил Путина за объявление 2025 года Годом защитника Отечества и отметил его внимание к судьбе завода «Автоваз».

Путин попросил Федорищева предоставить информацию о социально-экономическом развитии Тольятти и Самарской области в целом, акцентировав внимание на вопросах здравоохранения и образования. Губернатор, в свою очередь, рассказал о строительстве новых медицинских и образовательных учреждений в регионе.

Ранее Путин призвал глав регионов заранее подумать о трудоустройстве бойцов СВО. По словам российского лидера, участники СВО возвращаются домой и будут возвращаться по завершении спецоперации.