Путин провел в Тольятти встречу с губернатором Самарской области

Обращаясь к Федорищеву, глава государства отметил, что, несмотря на то, что встреча продолжается уже полдня, он готов ответить на любые дополнительные вопросы. Губернатор от имени ветеранов поблагодарил Путина за объявление 2025 года Годом защитника Отечества и отметил его внимание к судьбе завода «Автоваз».