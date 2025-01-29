Рыженков: у России нет и не может быть цели опять на Берлин или Париж

«Я честно вам скажу, что с кем бы из своих западных коллег я ни беседовал, я всем говорю: перестаньте пугать ваш народ, что русские придут опять в Берлин или Париж, как было 80 или 200 лет назад. Нет такой цели, и быть ее не может. Сегодня есть одна цель — решить вопрос с денацификацией Украины и те вопросы, которые стоят сегодня перед Россией, — сказал Максим Рыженков. — Собственно говоря, никакого разговора о том, что, дойдя до неких границ, вся эта махина пойдет дальше, быть не может. Если только, вы (Запад. — Прим. БЕЛТА) не спровоцируете, образно говоря, своим прямым вмешательством в конфликт войсками НАТО».