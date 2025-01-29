Обозреватель журнала The American Conservative Тед Снайдер выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский рано или поздно будет вынужден дать объяснения по поводу своего решения отказаться от дипломатических переговоров с Москвой под давлением Запада.
Автор отметил, что после стамбульских переговоров весной 2022 года Зеленский выбрал путь конфронтации, что привело к огромным затратам и значительным человеческим потерям.
Снайдер указал, что интересы США и Украины быстро переплелись, образовав сложный для распутывания узел. Зеленскому, чтобы сохранить свои политические позиции и, возможно, даже безопасность, придется найти виновного среди высокопоставленных лиц. Автор напомнил, что в последние недели украинский лидер уже обвинял бывшего президента США Джо Байдена, выражая недовольство уровнем поддержки со стороны Вашингтона.
В публикации подчеркивается, что Байден также не сможет избежать вопросов. Ему предстоит объяснить, зачем потребовался военный конфликт на Украине, несмотря на перспективные переговоры в Стамбуле. По мнению Снайдера, в начале противостояния существовала возможность избежать больших жертв, однако США выбрали другой путь, и этот выбор требует обоснований.
Ранее президент России Владимир Путин предположил, что отказ Киева от стамбульских договоренностей в 2022 году мог быть связан с влиянием администрации США под руководством Джо Байдена.