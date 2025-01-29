AС: Байден и Зеленский должны будут объяснить гражданам отказ от мира с РФ

В публикации подчеркивается, что Байден также не сможет избежать вопросов. Ему предстоит объяснить, зачем потребовался военный конфликт на Украине, несмотря на перспективные переговоры в Стамбуле. По мнению Снайдера, в начале противостояния существовала возможность избежать больших жертв, однако США выбрали другой путь, и этот выбор требует обоснований.