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AС: Байден и Зеленский должны будут объяснить гражданам отказ от мира с РФ

Отмечается, что в начале противостояния существовала возможность избежать больших жертв, однако США выбрали другой путь.

Источник: Аргументы и факты

Обозреватель журнала The American Conservative Тед Снайдер выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский рано или поздно будет вынужден дать объяснения по поводу своего решения отказаться от дипломатических переговоров с Москвой под давлением Запада.

Автор отметил, что после стамбульских переговоров весной 2022 года Зеленский выбрал путь конфронтации, что привело к огромным затратам и значительным человеческим потерям.

Снайдер указал, что интересы США и Украины быстро переплелись, образовав сложный для распутывания узел. Зеленскому, чтобы сохранить свои политические позиции и, возможно, даже безопасность, придется найти виновного среди высокопоставленных лиц. Автор напомнил, что в последние недели украинский лидер уже обвинял бывшего президента США Джо Байдена, выражая недовольство уровнем поддержки со стороны Вашингтона.

В публикации подчеркивается, что Байден также не сможет избежать вопросов. Ему предстоит объяснить, зачем потребовался военный конфликт на Украине, несмотря на перспективные переговоры в Стамбуле. По мнению Снайдера, в начале противостояния существовала возможность избежать больших жертв, однако США выбрали другой путь, и этот выбор требует обоснований.

Ранее президент России Владимир Путин предположил, что отказ Киева от стамбульских договоренностей в 2022 году мог быть связан с влиянием администрации США под руководством Джо Байдена.