Посол России во Франции Алексей Мешков подчеркнул необходимость усиления усилий по противодействию опасным тенденциям современности, таким как рост неонацистских настроений.
Он отметил недопустимость попыток искажения исторических событий и замалчивания роли России в победе над фашизмом во Второй мировой войне.
В своем обращении к участникам видеоконференции, посвященной 80-летию освобождения узников Аушвица Красной Армией, дипломат охарактеризовал это событие как поворотное не только для жертв Холокоста, но и для всего человечества, ставшее символом завершения одной из самых трагических страниц мировой истории.
По словам Мешкова, борьба с неонацизмом остается актуальной задачей. Он упомянул о его возрождении в ряде стран, включая Украину, где Россия считает искоренение этой угрозы одной из целей своей специальной военной операции. Посол подчеркнул, что забывание уроков прошлого может привести к новым трагедиям.
Мешков напомнил о великом подвиге Красной Армии и отметил высокую цену, которую Советский Союз заплатил за победу — 27 миллионов жизней. Он подчеркнул важность сохранения памяти об этих событиях для будущих поколений.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинского президента Владимира Зеленского нельзя допускать до церемоний памяти жертв Холокоста.