Посол Мешков призвал удвоить усилия по противодействию подъему неонацизма

По словам Мешкова, борьба с неонацизмом остается актуальной задачей. Он упомянул о его возрождении в ряде стран, включая Украину, где Россия считает искоренение этой угрозы одной из целей своей специальной военной операции. Посол подчеркнул, что забывание уроков прошлого может привести к новым трагедиям.