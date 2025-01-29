Пентагон не подтвердил отправку Украине противоракет для Patriot из Израиля

Как сообщил ранее портал со ссылкой на источники, «военные США на этой неделе передали около 90 противоракет для комплексов Patriot со склада в Израиле в Польшу с целью их доставки на Украину». В публикации отмечается, что «это самая значительная поставка вооружений из Израиля на Украину» после начала Россией специальной военной операции. Портал уточнил, что в апреле 2024 года военные Израиля «официально сняли с вооружения систему ПВО Patriot». Это решение было принято в связи тем, что «Израиль разработал собственные системы ПВО, а большая часть батарей Patriot применялась для обучения или оставалась на складе».