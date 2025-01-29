Пентагон не подтвердил отправку Украине противоракет для Patriot из Израиля

«Мы видели эти сообщения, но в данный момент нам нечего предоставить», — ответила официальный представитель ведомства на просьбу ТАСС подтвердить приведенную в материале информацию.
Как сообщил ранее портал со ссылкой на источники, «военные США на этой неделе передали около 90 противоракет для комплексов Patriot со склада в Израиле в Польшу с целью их доставки на Украину». В публикации отмечается, что «это самая значительная поставка вооружений из Израиля на Украину» после начала Россией специальной военной операции. Портал уточнил, что в апреле 2024 года военные Израиля «официально сняли с вооружения систему ПВО Patriot». Это решение было принято в связи тем, что «Израиль разработал собственные системы ПВО, а большая часть батарей Patriot применялась для обучения или оставалась на складе».
По словам источников, после заявления израильских военных о снятии комплексов с вооружения, украинская сторона попросила США и Израиль передать противоракеты сначала в США для технического обслуживания, а потом отправить их на Украину. В течение нескольких месяцев Израиль «тянул время, опасаясь ответных шагов России, возможной отправки новейших вооружений Ирану», говорится в материале. Как из него следует, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в сентябре 2024 года согласился на отправку вооружений.
В публикации утверждается, что власти Израиля предупредили Россию о данном шаге и подчеркнули, что «лишь возвращают системы Patriot в США», а не передают их Украине. Ожидается, что «дополнительное оборудование», включая РЛС, «сначала будет отправлено в США» для технического обслуживания.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта.