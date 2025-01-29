В МИД прокомментировали ситуацию с портом в сирийском Тартусе

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил журналистам, что вопрос об управлении портом в сирийском Тартусе, где расположена база обеспечения ВМФ РФ, является чисто техническим.
Богданов уточнил в беседе с журналистами, что стороны планируют провести консультации по данной проблеме.
Отвечая на вопрос о ходе переговоров в Дамаске, Богданов отметил, что это технический вопрос, связанный с работой российской компании.
«Мы все объяснили, в составе нашей делегации были представители компаний — и “СТГ Инжиниринг”, и Объединенной зерновой компании, они все объяснили руководству Сирии и выразили готовность продолжать сотрудничать на базе договоренностей», — сказал Богданов.
Ранее сирийские власти расторгли соглашение с российской компанией по управлению морским портом Тартус, которое было подписано в 2019 году. Все доходы от работы порта теперь будут направляться в интересах сирийского государства.