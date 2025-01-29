Россия осудила действия группировки М23 в Демократической Республике Конго

Небензя также акцентировал внимание на ухудшающейся гуманитарной ситуации в провинции Северное Киву, которая из-за военных конфликтов превращается в гуманитарную катастрофу. Столица провинции, город Гома, фактически оказалась отрезанной от внешнего мира, что ведет к серьёзным последствиям для местного населения и внутренне перемещенных лиц, ищущих спасения в этом районе.