Россия осудила действия группировки М23 в Демократической Республике Конго

Россия выразила решительное осуждение действий группировки М23 в Демократической Республике Конго и призвала к немедленному выводу её бойцов из захваченных населенных пунктов. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил об этом во время заседания Совета Безопасности ООН.
«Мы призываем к немедленной остановке боестолкновений и выводу бойцов этого незаконного вооруженного формирования из захваченных населенных пунктов и с занятых территорий», — отметил он.
Небензя также акцентировал внимание на ухудшающейся гуманитарной ситуации в провинции Северное Киву, которая из-за военных конфликтов превращается в гуманитарную катастрофу. Столица провинции, город Гома, фактически оказалась отрезанной от внешнего мира, что ведет к серьёзным последствиям для местного населения и внутренне перемещенных лиц, ищущих спасения в этом районе.
По словам российского дипломата, Россия намерена использовать все доступные ресурсы для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и восстановления дипломатического урегулирования ситуации в ДРК. Он также подчеркнул, что военное решение конфликта не является приемлемым.
Россия призвала власти ДР Конго обеспечить защиту иностранных дипломатических представительств на фоне недавних атак демонстрантов. Небензя осудил любые акты агрессии в отношении иностранных миссий и призвал к соблюдению международных обязательств. Он также выразил соболезнования семьям жертв среди граждан Конго, миротворцев ООН и солдат Сообщества развития юга Африки.
Ранее повстанцы объявили о захвате города Гома в Демократической Республике Конго. Они призвали правительственные войска сдаться.