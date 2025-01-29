Госсекретарь США обсудил с ЕС давление на Россию

Рубио в середине января рассказывал, что санкции и их отмена могут сыграть важную роль в переговорах по завершению российско-украинского конфликта, и сейчас служат рычагом за пределом военных возможностей. «Очень сложно достичь соглашения или договоренности, которые начинаются с прекращения огня и заканчиваются мирным соглашением, если только у обеих сторон нет рычагов», — пояснил он.