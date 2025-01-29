Российский постпред в Вене назвал чиновников ЕС некомпетентными

Он отметил, что за белорусского президента Александра Лукашенко голосовал народ, а чиновники Евросоюза не были избраны населением стран-членов ЕС. Он назвал европейских чиновников некомпетентными.
«С сожалением вынужден сказать, что в контексте выборов президента Белоруссии чиновники ЕС показали собственную некомпетентность и политическую мотивацию», — подчеркнул дипломат.
Ранее стало известно, что за Лукашенко на выборах президента Белоруссии проголосовали 86,82 процента избирателей. Белорусский лидер заявил, что ему фиолетово на непризнание Западом итогов выборов.