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Российский постпред в Вене назвал чиновников ЕС некомпетентными

Чиновники Европейского союза показали свою некомпетентность в контексте выборов в Белоруссии, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

Он отметил, что за белорусского президента Александра Лукашенко голосовал народ, а чиновники Евросоюза не были избраны населением стран-членов ЕС. Он назвал европейских чиновников некомпетентными.

«С сожалением вынужден сказать, что в контексте выборов президента Белоруссии чиновники ЕС показали собственную некомпетентность и политическую мотивацию», — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что за Лукашенко на выборах президента Белоруссии проголосовали 86,82 процента избирателей. Белорусский лидер заявил, что ему фиолетово на непризнание Западом итогов выборов.

ЕС