Россия призвала Израиль отменить запрет деятельности БАПОР

Россия призывает Израиль отменить запрет деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и просит США оказать давление на ближневосточную страну в этом вопросе. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.