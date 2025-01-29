Россия призвала Израиль отменить запрет деятельности БАПОР

«Израиль не посмел бы столь бесцеремонно бросать вызов международному сообществу и нарушать международное право, если бы не чувствовал абсолютную и безусловную военную и экономическую поддержку со стороны США», — заявил дипломат.
Он напомнил, что США на протяжении 15 месяцев после обострения израильско-палестинского конфликта поставляли оружие и блокировали решения Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа.
Небензя добавил, что запрет на деятельность БАПОР несет угрозу перспективам перемирия между Израилем и движением ХАМАС.
25 января власти Израиля приказали БАПОР покинуть Иерусалим. Закон о запрете деятельности агентства был принят израильским парламентом в октябре 2024 года большинством голосов.