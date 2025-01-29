Число погибших в Гоме в ДР Конго превысило сто человек, около тысячи ранены

Группа, известная как «Альянс реки Конго» (АРК), в состав которой входит группировка М23, ранее объявила о захвате Гомы, столицы провинции Северное Киву. Несмотря на это, согласно сообщениям местных СМИ, в городе продолжаются интенсивные боевые действия. Cообщалось о 20 погибших и более 400 раненых.