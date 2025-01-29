Премьер Фредериксен: Дания увеличит расходы на оборону

Фредериксен отметила, что под руководством нового президента США Дональда Трампа отношения между Европой и США могут измениться, особенно в вопросах торговли и экономического сотрудничества. Однако, несмотря на изменения, она уверена, что Европа должна усиливать свои собственные возможности.