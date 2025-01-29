Премьер Фредериксен: Дания увеличит расходы на оборону

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что нет оснований считать, что существует военная угроза для Гренландии и Дании.
В ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе она подчеркнула важность сохранения трансатлантического альянса, отметив, что США остаются важнейшим союзником Дании. По ее словам, поддержание этого сотрудничества критически важно для обеспечения безопасности на глобальном уровне.
Она также предупредила о возможном значительном увеличении оборонных расходов Дании, которые могут приблизиться к 5% от ВВП, что потребует значительных финансовых усилий.
Фредериксен отметила, что под руководством нового президента США Дональда Трампа отношения между Европой и США могут измениться, особенно в вопросах торговли и экономического сотрудничества. Однако, несмотря на изменения, она уверена, что Европа должна усиливать свои собственные возможности.
Ранее Франция пригрозила отправить войска в Гренландию, чтобы не отдать остров США.