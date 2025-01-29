На Западе заявили о риске для украинских чиновников остаться без зарплат

Большая часть военной помощи Киеву исходит от Пентагона, туда включены поставки оружия из имеющихся запасов и оплата контрактов для закупки вооружений. Но гражданские программы, жизненно важные для Украины, подчинены Госдепу, и в распоряжениях ведомства о заморозке нет исключений, уточняется в публикации.