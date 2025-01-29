«Отвратительно и нехорошо»: Шольц осудил Маска за поддержку правых радикалов в ФРГ

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты сыграли ключевую роль в освобождении Германии от нацизма и помогли стране стать демократическим государством. Именно поэтому, по словам канцлера, он крайне возмущён тем, что Маск поддерживает правых радикалов.
«Это действительно отвратительно и нехорошо для демократического развития во всём ЕС», — отметил Шольц.
Напомним, 18 января Илон Маск поделился в соцсетях лозунгом, который ранее провозгласила кандидат на пост канцлера ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. В ней звучит призыв вновь сделать Европу великой.