По иску ИЭСК к главе Приангарья объявили перерыв до 30 января

Арбитражный суд Приангарья объявил перерыв до 30 января в деле по рассмотрению иска ИЭСК к губернатору региона Игорю Кобзеву об определении СТСО. Об этом говорится в картотеке дел, пишет ИА IrkutskMedia.
Иркутская электросетевая компания подала заявление в суд 12 декабря 2024 года. Первоначально суд оставил рассмотрение иска без движения, потом арбитраж принял заявление и назначил дело к рассмотрению на 28 января.
Напомним, в ИЭСК утверждали, что губернатор не принял решение об определении СТСО в установленные сроки.