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По иску ИЭСК к главе Приангарья объявили перерыв до 30 января

В компании утверждали, что губернатор не принял решение об определении СТСО в установленные сроки.

Источник: IrkutskMedia.ru

Арбитражный суд Приангарья объявил перерыв до 30 января в деле по рассмотрению иска ИЭСК к губернатору региона Игорю Кобзеву об определении СТСО. Об этом говорится в картотеке дел, пишет ИА IrkutskMedia.

Иркутская электросетевая компания подала заявление в суд 12 декабря 2024 года. Первоначально суд оставил рассмотрение иска без движения, потом арбитраж принял заявление и назначил дело к рассмотрению на 28 января.

Напомним, в ИЭСК утверждали, что губернатор не принял решение об определении СТСО в установленные сроки.