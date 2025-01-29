Кадыров показал, как уничтожить украинский гексокоптер «Баба-Яга»

Однако операторы БПЛА группы «Шрама» спецназа «Ахмат» нашли способ его устранить. Описываемые события произошли на Краснолиманском направлении.
Уничтожение дрона «Баба-Яга» в зоне СВО. Видео © t.me/RKadyrov_95.
«Как известно, система РЭБ не действует на “Бабу-Ягу”, так как она управляется при помощи системы спутниковой связи “Старлинк”. Ввиду этой особенности украинского гексокоптера наши операторы БПЛА сбивают “Бабу-Ягу” своими же дронами, тараня цель, заставляя терять управляемость», — написал Кадыров.
Он добавил, что в зоне Красного Лимана ВСУ стали чаще запускать гексокоптеры «Баба-Яга». Они более массивные и грузоподъёмные, чем БПЛА серии Mavic от DJI, но не так проворны.
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