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Кадыров показал, как уничтожить украинский гексокоптер «Баба-Яга»

Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в Telegram-канале видео с ликвидацией украинского дрона, именуемого «Баба-Яга». По его словам, отличие этого БПЛА в том, что им управляют через спутниковую сеть Starlink, из-за чего система радиоэлектронной борьбы неэффективна.

Источник: Life.ru

Однако операторы БПЛА группы «Шрама» спецназа «Ахмат» нашли способ его устранить. Описываемые события произошли на Краснолиманском направлении.

Уничтожение дрона «Баба-Яга» в зоне СВО. Видео © t.me/RKadyrov_95.

«Как известно, система РЭБ не действует на “Бабу-Ягу”, так как она управляется при помощи системы спутниковой связи “Старлинк”. Ввиду этой особенности украинского гексокоптера наши операторы БПЛА сбивают “Бабу-Ягу” своими же дронами, тараня цель, заставляя терять управляемость», — написал Кадыров.

Он добавил, что в зоне Красного Лимана ВСУ стали чаще запускать гексокоптеры «Баба-Яга». Они более массивные и грузоподъёмные, чем БПЛА серии Mavic от DJI, но не так проворны.

Ранее Life.ru сообщал о бойце с позывным Кришна, Иване Маркове, который спас 40 человек, отвлекая три вражеских коптера. Командир ценой своей жизни сохранил товарищей и технику.