Филиппо раскритиковал идею об отправке французских военных в Гренландию

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил обеспокоенность возможной отправкой французских войск в Гренландию, отметив, что это может привести к столкновению с американскими силами. Об этом он написал в социальной сети X*.
Комментарий Филиппо стал реакцией на заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о переговорах с Копенгагеном по поводу размещения войск на острове в ответ на угрозы Дональда Трампа о его аннексии.
Филиппо раскритиковал эту инициативу, назвав ее «новой дуростью европейцев после Украины». Он задался вопросом, действительно ли необходимо направлять французских солдат для противостояния американским войскам в Гренландии, учитывая ситуацию на Украине.
Политик также подчеркнул ошибки министра, касающиеся положения Гренландии в контексте границ Евросоюза, напомнив, что остров вышел из конфедерации в результате референдума, проведенного в 1982 году.
«Евромаразматики становятся все более безумными», — написал он.
Напомним, лидер США Дональд Трамп сообщил, что остров должен стать частью государства ради обеспечения национальной безопасности. Бывший премьер-министр Гренландии Куупик Клейст раскритиковал его заявление.
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